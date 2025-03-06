Что делать белорусу, если агрессивная родня не пускает в квартиру? 6.03.2025, 9:27

Есть ответ адвоката.

Николай из Витебска получил долю в квартире по наследству, но его сестра заселила туда свою дочь с семьей. Родственники ведут себя агрессивно, не пускают его внутрь, меняют замки и создают конфликты. Что делать? На этот вопрос отвечает адвокат Анастасия Лукьянова, пишут «Аргументы и факты в Беларуси».

Юрист поясняет, что Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 250) определяет: владение и пользование имуществом в долевой собственности осуществляется по соглашению всех участников. Если договориться не удается, спор решается через суд.

Первый шаг — это зафиксировать нарушение. Николаю следует обратиться к участковому инспектору, чтобы зафиксировать факты неправомерного поведения. Если сестра и ее семья препятствуют доступу к квартире, их можно привлечь к административной ответственности. Участковый может провести профилактическую беседу с родственниками.

Самостоятельно вскрывать замки и проникать в жилье не рекомендуется, чтобы избежать обвинений в краже или порче имущества. Оптимальный вариант — войти в квартиру в присутствии участкового. Он зафиксирует факт посещения, что убережет от ложных обвинений.

Если договориться с сестрой не удастся, можно обратиться в суд с иском о разделе порядка пользования квартирой. Однако суд не всегда решает конфликты окончательно, так как общие помещения (кухня, ванная, коридор) все равно остаются в общем пользовании.

Иногда лучший выход — договориться о продаже доли или предложить родственникам выкупить вашу часть. Если сестра отказывается, можно выставить долю на продажу, даже третьим лицам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com