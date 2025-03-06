Что-то новое: живущей за границей белоруске милиция прислала незаполненное заявление для СК 4 6.03.2025, 9:44

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О том, что она не планирует возвращаться.

Белорусам, которые постоянно живут за границей, предлагают подписать заявление, что они не планируют возвращаться на родину и согласны, что против них прекратят уголовное дело. Об этом сообщил «Белсат» со ссылкой на читателей.

Белоруска Оксана Б., которая давно живет в Польше, рассказала, что ей на адрес белорусской прописки пришло письмо с предложением подписать уже подготовленное заявление о том, что она не планирует возвращаться на родину.

Женщина находится за границей 14 лет. За это время она вышла замуж за гражданина Польши и стала жить в Варшаве. Оксана следила за событиями 2020-го и ходом репрессий против соотечественников. На своей странице в Facebook она критически высказалась о действиях силовиков. Это стало поводом для возбуждения против нее уголовного дела за оскорбление представителя власти. Просьбы явиться в управление внутренних дел для дачи показаний женщина игнорировала.

Заявление на белорусский адрес Оксаны прислали из милиции. Там просят подписать бумагу и прислать ее в Следственный комитет. Заявление написано от ее имени. Из содержания следует, что женщина живет за границей и в Беларусь возвращаться не планирует. Она дает согласие на прекращение уголовного дела из-за истечения срока уголовного преследования.

«Я написала что ничего не подпишу и пусть закрывают «за отсутствием состава преступления». Открывать дело согласия не спрашивали. Пусть так же и закрывают. Хотят, чтобы я подписала и таким образом признала вину. Так им этого показалось мало, предложили написать, что не планирую возвращаться домой. Зачем им понадобилось, чтобы я написала, что не собираюсь возвращаться? Как этим в будущем могут воспользоваться? Каковы могут быть последствия этой подписи?», — прокомментировала «Белсату» ситуацию женщина.

Ранее о таких инициативах силовиков известно не было.

«По Уголовно-процессуальному кодексу производство по делу подлежит прекращению из-за истечения сроков давности. Прекращение допускается только с согласия подозреваемого или обвиняемого. При отсутствии согласия обвиняемого на прекращение дела по указанным основаниям суд доводит разбирательство уголовного дела до конца — постановляет обвинительный приговор или освобождение от него, или оправдательный приговор. В случаях, когда обвиняемый скрылся или его местонахождение не установлено, допускается прекращение производства по уголовному делу за истечением сроков давности без согласия обвиняемого», — объяснил правозащитник «Весны» Павел Сапелко.

Он считает, что заявления о намерении в будущем вернуться в Беларусь или не возвращаться не имеют правового значения.

«Указания на это скорее всего нужны для обоснования принятия решения по уголовному делу в отсутствие обвиняемой без учета ее объяснений», — сказал Сапелко.

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