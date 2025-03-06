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Стала известна программа визита Зеленского в Брюссель

  • 6.03.2025, 9:53
  • 1,608
Стала известна программа визита Зеленского в Брюссель
Владимир Зеленский

Сегодня в Брюсселе начинается специальный саммит лидеров стран ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, посетит Брюссель. Он примет участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого президент Украины примет участие в специальном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Ожидается, что Владимир Зеленский выступит на специальном заседании Европейского Совета.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Саммит ЕС

Напомним, сегодня, 6 марта, в Брюсселе состоится специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в спецзаседании Европейского Совета.

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