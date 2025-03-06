Ирландия может отправить бойцов спецназа в Киев 1 6.03.2025, 9:59

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Фото: Eamonn Farrell/RollingNews.ie

Правительство страны одобрило законопроект.

Правительство Ирландии одобрило законопроект, позволяющий отправлять спецназовцев за границу для выполнения охранных задач.

Об этом пишут издания Irish Independent и The Irish Times.

Эти законодательные изменения «особенно важны для поддержки ирландских граждан, а также защиты наших посольств и выполнения задач по ближней охране за рубежом», приводят издания заявление министерства обороны Ирландии.

Как отмечает The Irish Times, бойцов Army Ranger Wing (ARW) - элитного подразделения в составе Сил обороны Ирландии - должны были направить в Украину для охраны ирландских официальных лиц еще в 2022 году, когда Ирландия вновь открыла в Киеве свое посольство через семь месяцев после полномасштабного вторжения России в страну.

Однако правительство в Дублине получило юридическое заключение, в котором говорилось о том, что в законодательстве Ирландии нет конкретных положений, которые бы позволяли развернуть ирландских военных за рубежом в целях охраны. Этот юридический барьер привел к тому, что МИД страны был вынужден нанять частную охранную компанию для защиты ирландского посла в Украине Терезы Хилли и других сотрудников посольства.

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