закрыть
6 марта 2025, четверг, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ирландия может отправить бойцов спецназа в Киев

1
  • 6.03.2025, 9:59
  • 1,586
Ирландия может отправить бойцов спецназа в Киев
Фото: Eamonn Farrell/RollingNews.ie

Правительство страны одобрило законопроект.

Правительство Ирландии одобрило законопроект, позволяющий отправлять спецназовцев за границу для выполнения охранных задач.

Об этом пишут издания Irish Independent и The Irish Times.

Эти законодательные изменения «особенно важны для поддержки ирландских граждан, а также защиты наших посольств и выполнения задач по ближней охране за рубежом», приводят издания заявление министерства обороны Ирландии.

Как отмечает The Irish Times, бойцов Army Ranger Wing (ARW) - элитного подразделения в составе Сил обороны Ирландии - должны были направить в Украину для охраны ирландских официальных лиц еще в 2022 году, когда Ирландия вновь открыла в Киеве свое посольство через семь месяцев после полномасштабного вторжения России в страну.

Однако правительство в Дублине получило юридическое заключение, в котором говорилось о том, что в законодательстве Ирландии нет конкретных положений, которые бы позволяли развернуть ирландских военных за рубежом в целях охраны. Этот юридический барьер привел к тому, что МИД страны был вынужден нанять частную охранную компанию для защиты ирландского посла в Украине Терезы Хилли и других сотрудников посольства.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников