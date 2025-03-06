Белорусы массово рискуют попасть в пенсионную «ловушку» 1 6.03.2025, 10:12

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В ФСЗН рассказали, какая ситуация с задолженностью по взносам.

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по страховым взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) на 1 января этого года составила 5,1 млн рублей. Для сравнения: годом ранее она была на уровне 5,6 млн рублей, а на начало 2023-го — 4,5 млн, пишет «Зеркало».

«Сохранена тенденция по снижению задолженности действующих субъектов хозяйствования по обязательным платежам в бюджет фонда, — сообщает ФСЗН. — Начиная с июля 2021 года органами фонда соцзащиты также активно проводится работа по выявлению фактов выплаты заработной платы в конвертах».

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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