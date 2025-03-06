В Украину из Польши прибыла очередная партия модернизированных танков Т-72 6.03.2025, 10:32

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иллюстративное фото

Машины должны покрыть потери в этом типе техники, как минимум, за последние два месяца.

В Украину прибыла из Польши очередная партия модернизированных танков Т-72 — около 60 штук. Машины должны покрыть потери в этом типе техники, как минимум, за последние два месяца, сообщает «Польское Радио».

После того, как США с 4 марта прекратили военную помощь Украине, любое оружие, поступающее на фронт, стало еще важнее, поскольку неизвестно, как долго продлится заморозка поставок американского оружия в Украину.

Т-72 — семейство советских танков, поступивших на вооружение в 1973 году и имевших множество более или менее модифицированных версий. Именно на базе этой машины появился глубоко модернизированный польский танк PT-91 Twardy.

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