«833 рубля за стул? У многих и зарплаты нет такой» 6.03.2025, 10:45

Белорусы жестко отреагировали на закупку мебели брестскими чиновниками.

Брестский облисполком и Брестский горисполком закупились на бюджетные деньги мебелью по индивидуальному заказу, суммарно заплатив за нее 174 688,22 рубля. Через сайт госзакупок облисполком купил десятки столов и стульев, а горисполком — шкафы, тумбы, комоды и столы.

В среднем один стул из бука с резными ножками стоит 833 рубля, а складной пластмассовый стол с металлическими опорами — от 900 до 1 000 рублей. Журналисты BGmedia посмотрели, как на эту новость отреагировали в интернете белорусы.

Десятки сообщений белорусов в комментариях под этой новостью касались того, что их просят скидываться на различные предметы в школах и детских садах. А тем временем чиновники тратят такие деньги на мебель:

«Они скидывались, как на шторы в школе? Или все же из их налогов деньги взяты?».

«Вы скинулись им на стулья».

«Конечно же из бюджета, будут они еще скидываться что ли».

«Зато на поликлиники, сады и школы денег нет…».

«У нас в детском саду шкафы в раздевалке со дня открытия не обновлялись, и с отоплением каждый год беда, простите, это же другое».

«А я в садах должна окна ставить и веранды, чинить кошмар».

«А родители в школах складываются на шторы».

«Прекрасно, а я медикаменты в аптечку покупаю на работу за свой счет, потому что не допросишься».

«Капец, а мы, родители, в садик сами покупали стульчики детям».

«А до покупки они на полу сидели? Больше на сады и школы сдавать не буду».

«У нас картошки нет, а они стульчики покупают».

«Лучше бы ребенку на лечение отдали, который по телевизору собирает на операцию».

«По улице Гродненской остановка без крыши, небо над головой, а им не стыдно. Их дети и они не стоят на остановке этой. Позор».

Складной стол стоимостью 920 рублей, который купил Брестский облисполком.

Стулья по индивидуальному заказу для Брестского облисполкома

Как стулья могут стоить по 833 рубля, а пластмассовые столы — от 900 до 1 000 рублей?

Согласно документам в тендерах Брестского облисполкома на сайте госзакупок, в среднем за один стул из бука с резными ножками чиновники заплатили 833 рубля, а за складной пластмассовый стол с металлическими опорами — от 900 до 1 000 рублей. Беларусы в шоке от таких цен:

«Поражает, когда в режиме тотальной экономии, когда перестали давать служебный проездной даже при разъездной работе, а стул за 800. За 400 тоже неплох был бы».

«За 170 можно деревянный стул хороший купить».

«Так-то очень хорошие стулья за 150–200 рублей. Или обязательно должны быть с резными ножками и из бука? А из елки не хватило бы?».

«Что-то я не нахожу в своем доме стул за 833 рубля. Да и 4 стула в моем доме стоят куда дешевле».

«Извините меня, но как же стол-раскладушка с металлическими ножками может стоить 1 000 рублей? Да, может стулья там крутые и шкафы, но стол? Такой простой и такой дорогой».

«Столы пластиковые по косарю».

«Пластиковые столы с металлическими ножками 1 000 рублей стоят?».

«Стул можно и за 250 хороший купить, а не за 800».

Некоторые белoрусы за свою зарплату не купят даже одного стула

Белoрусы в комментариях сравнивают свою зарплату со столами за 900–1 000 рублей и стульями за 833 рубля, которые купил Брестский облисполком:

«Капец… один стул — моя месячная зарплата на 1,5 ставки😳… круто».

«833 рублей за стул? У многих и зарплаты нет такой, а тут 1 стул?».

«Обалдеть, у меня зарплата оказывается… два стула… а там, наверное, клад!?)».

«Моей ЗП и на стул не хватит».

«Вот где наши зарплаты».

«Люди себе квартиру купить не могут. Кредиты берут под сумасшедшие проценты, чтобы жить где-то, а тут мебель на работу в стоимость двушки…».

Брестских чиновников обвиняют в коррупции и отмывании денег

Белoрусы не верят, что такая мебель может стоить так дорого, поэтому считают, что брестские чиновники просто «отмыли деньги»:

«Нормально так деньги отмыли».

«Очередной распил госбюджета».

«Вот поэтому и нет такой зарплаты, это еще вершина айсберга о госзакупках за народные средства».

«Эта мебель стоит в разы дешевле, просто в отчете так, а бабло в личном кармане осело».

«Один из способов отмыть деньги, завхоз не промах».

«А куда старая мебель ушла?».

«Об этом история умалчивает».

«Списали себе на дачу».

«Мебель полежит на складе, потом ее за копейки спишут, она разъедется по дачам».

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