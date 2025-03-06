«Барселона» вдесятером победила «Бенфику» 6.03.2025, 10:46

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ночь с 5 на 6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Барселона» вдесятером победила «Бенфику» —1:0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта:

«Бенфика» — «Барселона» — 0:1;

«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;

«Бавария» — «Байер» — 3:0;

«Фейеноорд» — «Интер» — 0:2.

Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта. В других парах первые матчи 1/8 финала главного еврокубкового турнира состоялись 4 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего розыгрыша турнира «Королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги выигранного матча с «Бенфикой».

Каталонцы одержали гостевую победу со счетом 1:0 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол забил Рафинья на 61-й минуте.

«Барса» играла вдесятером с 22-й минуты из-за удаления Пау Кубарси.

«Я горжусь тем, что в меньшинстве мы показали прекрасный командный футбол.

Сегодня наш вратарь был хорош. Мы отлично сыграли и оборонялись как единое целое», – сказал Флик.

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