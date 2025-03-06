«Барселона» вдесятером победила «Бенфику»
- 6.03.2025, 10:46
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ночь с 5 на 6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Барселона» вдесятером победила «Бенфику» —1:0.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта:
«Бенфика» — «Барселона» — 0:1;
«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;
«Бавария» — «Байер» — 3:0;
«Фейеноорд» — «Интер» — 0:2.
Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта. В других парах первые матчи 1/8 финала главного еврокубкового турнира состоялись 4 марта.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего розыгрыша турнира «Королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги выигранного матча с «Бенфикой».
Каталонцы одержали гостевую победу со счетом 1:0 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол забил Рафинья на 61-й минуте.
«Барса» играла вдесятером с 22-й минуты из-за удаления Пау Кубарси.
«Я горжусь тем, что в меньшинстве мы показали прекрасный командный футбол.
Сегодня наш вратарь был хорош. Мы отлично сыграли и оборонялись как единое целое», – сказал Флик.