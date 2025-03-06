закрыть
6 марта 2025, четверг, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоят тюльпаны на Комаровке перед 8 марта

1
  • 6.03.2025, 10:50
Сколько стоят тюльпаны на Комаровке перед 8 марта

К выходным планируется настоящий ажиотаж.

Сезонный рынок Комаровки выходит из зимней спячки. На улице плюс — продавцы начинают постепенно занимать свои места и предлагfют минчанам свежую фермерскую продукцию. К середине недели на главном столичном рынке точечно появляются и цветочники. Но настоящий ажиотаж здесь планируется ближе к выходным, когда под всеми любимые тюльпаны полностью отдадут два ряда. Корреспондент Tochka.by сходила на Комаровку, чтобы посмотреть ассортимент и прицениться.

Средняя цена за тюльпан — 4 рубля, оптом дешевле

На входе нас встречают несколько продавцов. Цены у всех примерно одинаковые и в среднем составляют 4 рубля за один тюльпан. Но, заметив сомнение и желание «походить-посмотреть», вас сразу же берут в оборот.

«Если цветов надо много, можем договориться на 3,5 рубля», — не теряя рыночной хватки, начинает торговаться продавец.

От разнообразия расцветок тюльпанов разбегаются глаза. Есть классические красные, нежные розовые, более холодные сиреневые и необычные двуколоры.

«Свеженькие, только вчера срезали. Берите сейчас, стоять будут три недели», — уверяет нас мужчина-продавец.

Пионовидные тюльпаны — по 5 рублей, на короткой ножке — по 2,8 рубля

Популярностью у покупателей пользуются и более изысканные пионовидные тюльпаны. Их на Комаровке предлагают в среднем по 4,5−5 рублей за штуку.

«Раскрываются на 12 лепестков и очень красиво выглядят», — подчеркивает девушка-продавец.

Есть более бюджетные варианты, но и по качеству они будут чуть хуже. Так, мелкие тюльпаны на короткой ножке продавцы предлагают по 2,8−3 рубля за штуку.

Чуть дальше от входа спрятался еще один ряд с цветочниками. Здесь даже можно рассчитаться через терминал. А тюльпаны стоят в среднем так же, как и на других прилавках.

По словам большинства продавцов, в праздник цены не изменятся, но все будет зависеть от количества покупаемых цветов.

При этом по сравнению с прошлым годом тюльпаны все-таки подорожали. Тогда они стоили в основном по 3 рубля, чуть меньшего размера — на 50 копеек дешевле, а пионовидные и махровые — по 4.

Чем еще закупиться на Комаровке к 8 Марта

Кроме тюльпанов, на рынке предлагают еще один символ Международного женского дня — мимозу.

Правда, ее придется поискать — в павильонах за основными рядами рынка. За веточку средних размеров здесь просят от 10 рублей.

В подарок женщинам, любящим выращивать цветы самостоятельно, можно взять тюльпаны с луковицами. Их на рынке продают по 10 рублей.

Сколько стоят тюльпаны в других местах?

Накануне праздничных выходных Минск постепенно начинает заполняться цветами.

Читатели прислали фотографии тюльпанов, которые уже появились в «Подкове» на Логойском тракте. Тут за один весенний цветок просят 5 рублей.

Кроме того, стихийные и самые популярные у минчан места покупки букетов формируются возле метро и в переходах. Например, возле станций «Площадь Ленина», «Якуба Коласа», «Востоке», «Каменная Горка» и в других локациях.

Тюльпаны из лесхозов

Осенью 2024 года министр лесного хозяйства Александр Кулик поручил выращивать больше тюльпанов. В региональных лесохозяйствах было выбрано по два лесхоза для разведения этих цветов.

Первые тюльпаны появились в Ивацевичском лесном хозяйстве. Реализовывать цветочную продукцию там начали еще в конце февраля. Цена за один тюльпан в розницу — 4 рубля, а оптом от 500 штук — по 2,5.

Купить свежие цветы в преддверии 8 Марта в Минске можно будет на площадке «Лесной домик» по улице Тимирязева, 118.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников