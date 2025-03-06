Сколько стоят тюльпаны на Комаровке перед 8 марта

Сколько стоят тюльпаны на Комаровке перед 8 марта1
- 6.03.2025, 10:50
К выходным планируется настоящий ажиотаж.
Сезонный рынок Комаровки выходит из зимней спячки. На улице плюс — продавцы начинают постепенно занимать свои места и предлагfют минчанам свежую фермерскую продукцию. К середине недели на главном столичном рынке точечно появляются и цветочники. Но настоящий ажиотаж здесь планируется ближе к выходным, когда под всеми любимые тюльпаны полностью отдадут два ряда. Корреспондент Tochka.by сходила на Комаровку, чтобы посмотреть ассортимент и прицениться.
Средняя цена за тюльпан — 4 рубля, оптом дешевле
На входе нас встречают несколько продавцов. Цены у всех примерно одинаковые и в среднем составляют 4 рубля за один тюльпан. Но, заметив сомнение и желание «походить-посмотреть», вас сразу же берут в оборот.
«Если цветов надо много, можем договориться на 3,5 рубля», — не теряя рыночной хватки, начинает торговаться продавец.
От разнообразия расцветок тюльпанов разбегаются глаза. Есть классические красные, нежные розовые, более холодные сиреневые и необычные двуколоры.
«Свеженькие, только вчера срезали. Берите сейчас, стоять будут три недели», — уверяет нас мужчина-продавец.
Пионовидные тюльпаны — по 5 рублей, на короткой ножке — по 2,8 рубля
Популярностью у покупателей пользуются и более изысканные пионовидные тюльпаны. Их на Комаровке предлагают в среднем по 4,5−5 рублей за штуку.
«Раскрываются на 12 лепестков и очень красиво выглядят», — подчеркивает девушка-продавец.
Есть более бюджетные варианты, но и по качеству они будут чуть хуже. Так, мелкие тюльпаны на короткой ножке продавцы предлагают по 2,8−3 рубля за штуку.
Чуть дальше от входа спрятался еще один ряд с цветочниками. Здесь даже можно рассчитаться через терминал. А тюльпаны стоят в среднем так же, как и на других прилавках.
По словам большинства продавцов, в праздник цены не изменятся, но все будет зависеть от количества покупаемых цветов.
При этом по сравнению с прошлым годом тюльпаны все-таки подорожали. Тогда они стоили в основном по 3 рубля, чуть меньшего размера — на 50 копеек дешевле, а пионовидные и махровые — по 4.
Чем еще закупиться на Комаровке к 8 Марта
Кроме тюльпанов, на рынке предлагают еще один символ Международного женского дня — мимозу.
Правда, ее придется поискать — в павильонах за основными рядами рынка. За веточку средних размеров здесь просят от 10 рублей.
В подарок женщинам, любящим выращивать цветы самостоятельно, можно взять тюльпаны с луковицами. Их на рынке продают по 10 рублей.
Сколько стоят тюльпаны в других местах?
Накануне праздничных выходных Минск постепенно начинает заполняться цветами.
Читатели прислали фотографии тюльпанов, которые уже появились в «Подкове» на Логойском тракте. Тут за один весенний цветок просят 5 рублей.
Кроме того, стихийные и самые популярные у минчан места покупки букетов формируются возле метро и в переходах. Например, возле станций «Площадь Ленина», «Якуба Коласа», «Востоке», «Каменная Горка» и в других локациях.
Тюльпаны из лесхозов
Осенью 2024 года министр лесного хозяйства Александр Кулик поручил выращивать больше тюльпанов. В региональных лесохозяйствах было выбрано по два лесхоза для разведения этих цветов.
Первые тюльпаны появились в Ивацевичском лесном хозяйстве. Реализовывать цветочную продукцию там начали еще в конце февраля. Цена за один тюльпан в розницу — 4 рубля, а оптом от 500 штук — по 2,5.
Купить свежие цветы в преддверии 8 Марта в Минске можно будет на площадке «Лесной домик» по улице Тимирязева, 118.