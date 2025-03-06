Сколько стоят тюльпаны на Комаровке перед 8 марта 1 6.03.2025, 10:50

К выходным планируется настоящий ажиотаж.

Сезонный рынок Комаровки выходит из зимней спячки. На улице плюс — продавцы начинают постепенно занимать свои места и предлагfют минчанам свежую фермерскую продукцию. К середине недели на главном столичном рынке точечно появляются и цветочники. Но настоящий ажиотаж здесь планируется ближе к выходным, когда под всеми любимые тюльпаны полностью отдадут два ряда. Корреспондент Tochka.by сходила на Комаровку, чтобы посмотреть ассортимент и прицениться.

Средняя цена за тюльпан — 4 рубля, оптом дешевле

На входе нас встречают несколько продавцов. Цены у всех примерно одинаковые и в среднем составляют 4 рубля за один тюльпан. Но, заметив сомнение и желание «походить-посмотреть», вас сразу же берут в оборот.

«Если цветов надо много, можем договориться на 3,5 рубля», — не теряя рыночной хватки, начинает торговаться продавец.

От разнообразия расцветок тюльпанов разбегаются глаза. Есть классические красные, нежные розовые, более холодные сиреневые и необычные двуколоры.

«Свеженькие, только вчера срезали. Берите сейчас, стоять будут три недели», — уверяет нас мужчина-продавец.

Пионовидные тюльпаны — по 5 рублей, на короткой ножке — по 2,8 рубля

Популярностью у покупателей пользуются и более изысканные пионовидные тюльпаны. Их на Комаровке предлагают в среднем по 4,5−5 рублей за штуку.

«Раскрываются на 12 лепестков и очень красиво выглядят», — подчеркивает девушка-продавец.

Есть более бюджетные варианты, но и по качеству они будут чуть хуже. Так, мелкие тюльпаны на короткой ножке продавцы предлагают по 2,8−3 рубля за штуку.

Чуть дальше от входа спрятался еще один ряд с цветочниками. Здесь даже можно рассчитаться через терминал. А тюльпаны стоят в среднем так же, как и на других прилавках.

По словам большинства продавцов, в праздник цены не изменятся, но все будет зависеть от количества покупаемых цветов.

При этом по сравнению с прошлым годом тюльпаны все-таки подорожали. Тогда они стоили в основном по 3 рубля, чуть меньшего размера — на 50 копеек дешевле, а пионовидные и махровые — по 4.

Чем еще закупиться на Комаровке к 8 Марта

Кроме тюльпанов, на рынке предлагают еще один символ Международного женского дня — мимозу.

Правда, ее придется поискать — в павильонах за основными рядами рынка. За веточку средних размеров здесь просят от 10 рублей.

В подарок женщинам, любящим выращивать цветы самостоятельно, можно взять тюльпаны с луковицами. Их на рынке продают по 10 рублей.

Сколько стоят тюльпаны в других местах?

Накануне праздничных выходных Минск постепенно начинает заполняться цветами.

Читатели прислали фотографии тюльпанов, которые уже появились в «Подкове» на Логойском тракте. Тут за один весенний цветок просят 5 рублей.

Кроме того, стихийные и самые популярные у минчан места покупки букетов формируются возле метро и в переходах. Например, возле станций «Площадь Ленина», «Якуба Коласа», «Востоке», «Каменная Горка» и в других локациях.

Тюльпаны из лесхозов

Осенью 2024 года министр лесного хозяйства Александр Кулик поручил выращивать больше тюльпанов. В региональных лесохозяйствах было выбрано по два лесхоза для разведения этих цветов.

Первые тюльпаны появились в Ивацевичском лесном хозяйстве. Реализовывать цветочную продукцию там начали еще в конце февраля. Цена за один тюльпан в розницу — 4 рубля, а оптом от 500 штук — по 2,5.

Купить свежие цветы в преддверии 8 Марта в Минске можно будет на площадке «Лесной домик» по улице Тимирязева, 118.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com