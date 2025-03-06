Инициативы Трампа обрушили доллар 6.03.2025, 10:49

Евро показал один из лучших результатов по отношению к доллару США.

Доллар падает по отношению к основным валютам на фоне решения администрации Трампа о введении торговых пошлин. Рынки опасаются, что эти меры окажут давление на экономический рост и заставит центральные банки начать активно снижать процентные ставки, пишут «Детали».

В начале февраля, после заявления президента Трампа о введении пошлин на товары из Мексики и Канады, доллар вырос по отношению к корзине валют из-за перехода инвесторов к защитным активам. Но затем, когда стало очевидно, что торговая война набирает обороты, доллар начал падать ввиду возросших опасений по поводу негативного влияния тарифов США на экономику, особенно сильно потери валюта понесла по отношению к евро.

К четвергу, 6 марта, индекс доллара (DXY) упал до отметки 104,12 пункта — минимума с 5 ноября 2024 года. По мнению экспертов Credit Agricole, экономика США может еще больше замедлиться и вынудить ФРС возобновить цикл смягчения ДКП во второй половине года. С начала марта индекс доллар упал более чем на 3%.

В свою очередь евро показал один из лучших результатов по отношению к доллару США. По состоянию на утро 6 марта евро вырос к доллару на 0,19% и торгуется на уровне 1,0803 доллара по сравнению с 1,0789 доллара на закрытие предыдущей сессии.

На рынке отмечают, что поддержку евро оказывают объявленные ранее Германией планы наращивания бюджетных расходов, которые могут улучшить перспективы роста экономики еврозоны.

Лидер победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил во вторник вечером, что основные центристские партии страны договорились о создании инфраструктурного фонда объемом 500 млрд евро для инвестиций в транспорт, энергосистемы и жилье. Он также заявил, что Германия внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.

По данным агентства Bloomberg, трейдеры делают ставки на то, что евро вырастет более чем на 10% в ближайшие месяцы и достигнет отметки 1,2 доллара — уровня, который в последний раз наблюдался в 2021 году.

Bloomberg отмечает, что такая тенденция контрастирует с преобладавшими в начале года ожиданиями того, что евро будет падать и стремиться к паритету по отношению к доллару США.

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