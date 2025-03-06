Volkswagen показал самый дешевый электромобиль за 20 тысяч евро

Volkswagen показал самый дешевый электромобиль за 20 тысяч евро4
- 6.03.2025, 11:01
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Запас хода составит 250 километров.
В Дюссельдорфе презентовали новый Volkswagen ID.EVERY1. Концепт является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля, который выйдет на рынок в 2027 году. О нем рассказали на сайте Volkswagen.
Volkswagen решил вернуться к истокам и создать «народное» электрическое авто. Цена VW ID.EVERY1 составит примерно 20 000 евро.
Новый Volkswagen ID.EVERY1 — компактная городская модель, которая станет преемником хэтчбека Up. Электрокар достигает 3,88 м в длину, то есть несколько больше предшественника.
Хэтчбек Volkswagen ID.EVERY1 имеет высокий капот, расширенные крылья, массивные бамперы и крупные фары. Вертикальное заднее стекло прикрыто спойлером.
В салоне Volkswagen ID.EVERY1 установлен приплюснутый руль, узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Хэтчбек рассчитан на четыре человека и имеет 305-литровый багажник.
Электромобиль Volkswagen ID.EVERY1 построят на новой переднеприводной платформе MEB Entry. Для авто разрабатывается инновационное программное обеспечение, которое будет использоваться в ряде электрических моделей.
Новый Volkswagen ID.EVERY1 оснащен 95-сильным мотором и способен развить 130 км/ч. Батарея будет небольшой, а запас хода составит не менее 250 км.