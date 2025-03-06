Миф о «конце истории» рассыпался 4 Александр Хоц

6.03.2025, 11:12

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У Украины только один выход — стать военной крепостью по примеру Израиля.

Ситуация предельно понятна... Громила избивает жертву грабежа, которая пытается сопротивляться. Рядом стоит полицейский, наблюдает за процессом. Вдалеке трусливо жмутся жители двора, сопли жуют.

Жертва кричит: «Дай мне пистолет, если сам не можешь навести порядок». Полицейский отвечает: «У тебя нету карт на руках. Ты не в том положении, чтобы говорить, что мне делать. Попроси меня с уважением. И обещай заплатить за оказанную услугу по соблюдению законности.. Все равно ты не сможешь его одолеть. Заключай с ним мир. Как только согласишься и перестанешь сопротивляться, так и быть, дам тебе ствол, чтобы он снова тебя не ограбил. А вообще-то у нас с ним хорошие отношения. Он мне говорил, что тоже хочет мира».

Грабитель ухмыляется. И жертва начинает понимать, что это не полицейский, а подельник громилы. Они вместе хотят контролировать двор.

После заключения похабного мира с насильником, у Украины только один выход - как можно быстрее стать военной крепостью - самодостаточным военным государством по примеру Израиля, готовым к отражению агрессии. С опорой на свои силы и желательно с возвращением ядерного оружия, потому что условия его ликвидации были грубо нарушены, а надежд на жующую сопли Европу (тем более, Штаты в ближайшие годы) практически никаких.

Пример нападения на Украину трагически показал, что международное право и международные гарантии в 21 веке больше не работают (а сколько было надежд на «конец истории»). Фактически в глобальный мир возвращается право сильного, - и задача государств с либеральной идеологией заключается в том, чтобы именно они являлись центрами силы.

Одновременно это значит, что анти-либеральные режимы должны подвергаться силовому внешнему воздействию (от жесточайших санкций до эмбарго и изоляции), потому что международное право умерло и надолго похоронено. Никакие договоры больше не работают как механизмы сдерживания. И даже если Европа «очухается» и займется восстановлением своего силового потенциала, - у Украины не должно быть иллюзий, что к ней придут на помощь «зассавшие» соседи. Только опора на собственные силы будет гарантией мирной жизни.

Миф о «конце истории» рассыпался - и 21 век обещает новый раунд силового противостояния Свободного мира и «оси зла» (россия, китай, иран и прочие диктатуры). Может быть, это и хорошо, поскольку в кровавые эпохи картина ценностей (за что стоит умирать) выглядит яснее и понятнее.

Александр Хоц, «Телеграм»

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