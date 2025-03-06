На Беларусь движется пылевое облако из Сахары 1 6.03.2025, 11:23

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Сначала пыль появится над Гродно.

Синоптики сообщают, что в сторону Европы движется пылевое облако из Сахары. По предварительным расчетам, частички пыли окажутся над Беларусью в четверг, 6 марта. Их интенсивность будет нарастать несколько дней. Причем пыль «зайдет» в нашу страну через Гродно и Брест.

Возможно, пыль начнет оседать и станет заметна на кузовах автомобилей. Помните, нечто подобное уже было в октябре 2024 года? Тогда пыль принесло со стороны Каспия. Несколько дней читатели «АвтоГродно» сообщали о том, что «помыл машину – через 30 минут она снова в пыли».

Так было в октябре 2024:

На этот раз, скорее всего, пылевое облако будет не настолько интенсивным. Однако для людей с респираторными заболеваниями, такими как астма или аллергия, эта пыль может оказаться неприятной. Вдыхаемые вместе с воздухом частицы песка и почвы могут вызывать раздражение и сухость в горле, а также кашель.

Визуализация движения пыли 6 и 7 марта:

Ожидается, что в ближайшие дни восходы и закаты над Беларусью будут особенно красивыми, так как частички пыли будут окрашивать небо в яркие красные и оранжевые оттенки.

Кстати, последние два дня закаты как раз так и выглядят. Возможно, сахарская пыль в небольшой концентрации уже появилась над нашей страной.

Вот какие фотографии сделала читательница портала вечером 5 марта:

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