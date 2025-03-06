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На войне в Украине пропал серийный грабитель из Беларуси

  • 6.03.2025, 11:36
На войне в Украине пропал серийный грабитель из Беларуси

Он воевал за РФ.

«Радыё Свабода» рассказало о пропавшем белорусе, воевавшем за армию РФ. Это Михаил Шалгун. Ему 50 лет. Родом с Ушаччины, из умирающей деревни Лутово.

Большой трудовой биографии у Шалгуна нет. Запомнился многочисленными он криминальными приключениями.

Впервые он получил уголовку в 1993 году, еще во время службы в армии — за хулиганство. Следующий раз его судили за разбойное нападение в 1995 году. С 2010 по 2012 он снова сидел. После поработал два года и сел в 2013 за пять эпизодов грабежа, освободился в 2017 году. Между отсидками понемногу подрабатывал.

Объявление о его исчезновении появилось в сообществе воинской части 02511. Раиса Сычёва из Выборга пишет, что Шалгун находился в составе штурмовой группы и пошел на одно из заданий в направлении Марковки (Луганская область Украины) С 29 января 2025 года он не выходит на связь.

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