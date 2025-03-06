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Скандал в такси закончился для белорусок судом и выплатами

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  • 6.03.2025, 11:47
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Скандал в такси закончился для белорусок судом и выплатами

Инцидент произошел в Слониме.

Слонимский районный суд частично удовлетворил иск водителя такси, требовавшего компенсацию морального вреда за оскорбления со стороны пассажиров. О решении «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Конфликт произошел июньским вечером, когда мужчина прибыл по вызову и попросил пассажирку убрать мусор, оставленный ее ребенком. Вместо этого две женщины — ответчица и ее гостья — вступили с таксистом в перепалку, в ходе которой начали высказывать в его адрес унизительные и нецензурные выражения.

Обе ответчицы были признаны виновными по ч. 1 ст. 10.2 КоАП (Оскорбление) и ранее оштрафованы: ответчица — на десять базовых величин, мать ребенка — на пять. Однако водитель такси посчитал, что административного наказания недостаточно, и потребовал компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей с каждой.

В суде истец заявил, что оскорбления были высказаны публично, в присутствии других клиентов и жильцов дома, что причинило ему не только чувство унижения, но и серьезный психологический дискомфорт. Он также подчеркнул, что из-за инцидента ему пришлось участвовать в разбирательствах, многократно возвращаясь к неприятной для него ситуации.

Ответчица признала факт высказываний, но настаивала, что именно водитель спровоцировал конфликт. Тем не менее суд пришел к выводу, что действия женщин действительно нанесли моральный ущерб таксисту, однако сумма заявленной компенсации была признана завышенной. Исходя из принципов разумности и справедливости, суд постановил взыскать с каждой из ответчиц по 300 рублей.

Кроме того, они обязаны возместить водителю судебные издержки, включая оплату госпошлины.

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