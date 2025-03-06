FT: Министр обороны Британии в США попросит возобновить помощь Украине 8 6.03.2025, 11:53

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Джон Хили

Джон Хили отправится в Вашингтон на следующей неделе.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на следующей неделе отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом и обсудить параметры европейского плана мира в Украине. Также речь пойдет о возобновлении помощи Киеву.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, план включает в себя соглашение о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, о готовности подписать которое заявил президент Украины Владимир Зеленский. Великобритания и Франция рассматривают этот как первый этап плана, который они надеются предложить президенту США Дональду Трампу.

Зеленский также одобрил французский план, который британские чиновники называют «поэтапными» усилиями по прекращению войны - начиная с перемирия для прекращения морских и воздушных атак - что в конечном итоге приведет к развертыванию европейских войск для обеспечения полного прекращения огня.

Хили попытается убедить Хегсета, что США необходимо будет предоставить военную «поддержку» европейским силам, если они хотят сдержать дальнейшую российскую агрессию - то, что Трамп до сих пор отказывался делать. «Это работа в процессе», - признал один британский чиновник со сдержанностью.

Хили также призовет американцев возобновить приостановленную военную помощь Украине в рамках усилий по обеспечению того, чтобы Зеленский находился в «самой сильной позиции» на мирных переговорах с Москвой.

Предмет переговоров

Предложение о прекращении огня, составленное в Лондоне, Париже и Киеве, станет центральным элементом обсуждений между Хили и Хегсетом, которые также будут включать необходимость укрепления связей между партнерами по НАТО после нескольких напряженных дней для альянса.

В преддверии визита Хили британские официальные лица подтвердили, что, хотя окончательные детали плана еще не согласованы, «параметры уже определены». Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что официально представят план Трампу. Даунинг-стрит отказалась комментировать, когда британский премьер может вернуться в Вашингтон для переговоров.

Британские министры в частном порядке выразили облегчение, поскольку обращение Трампа к Конгрессу было более примирительным по отношению к Украине, чем предсказывали некоторые официальные лица.

Президент США заявил, что получил «важное письмо» от Зеленского, сигнализирующее о его готовности вести переговоры о мирном соглашении с Москвой и подписать соглашение о минералах с США. Это произошло после жаркого спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонный разговор со своими коллегами из группы Веймар+, которая была создана в прошлом месяце в ответ на изменение политики США в отношении войны на Украине и в которую входят Франция, Германия, Польша, Испания, Италия и ЕС, а также Великобритания.

Министры иностранных дел подтвердили свою приверженность Украине и обсудили варианты экономической поддержки, сообщают люди, знакомые с разговором. Они с нетерпением ждут саммита ЕС 6 марта, на который Стармер не был приглашен, несмотря на то, что он собрал европейских лидеров в Лондоне в прошлые выходные.

Британские чиновники осознают, что администрация США пристально следит за тем, что правительство Великобритании говорит об Украине, в том числе в социальных сетях.

В преддверии встречи Хили с Хегсетом министр обороны Великобритании настаивал на том, что англо-американские отношения «такие же крепкие, как и всегда» и «подчеркиваются общей приверженностью свободе и демократии».

Он повторил призывы к Великобритании и Европе «еще больше активизироваться, чтобы взять на себя больше ответственности за нашу безопасность, и мы это делаем». Он добавил: «Перед лицом растущих глобальных угроз мы укрепляем наши связи как союзники по НАТО, укрепляя нашу национальную безопасность и экономическую безопасность».

Хили и Хегсет впервые встретились в прошлом месяце, когда Великобритания созвала в Брюсселе Контактную группу по обороне Украины из 50 стран, которая координирует военную поддержку Киева.

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