В 2024 году средняя зарплата в Эстонии составила 1981 евро 4 6.03.2025, 12:00

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По сравнению с годом ранее она выросла на 8,1%.

По итогам 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила в Эстонии 1981 евро, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет err.ee.

По сравнению с годом ранее она выросла на 8,1%, сообщила в четверг, 6 марта, пресс-служба статистического ведомства.

В четвертом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2062 евро, что на 8,3% больше, чем в тот же период 2023 года.

Медианная зарплата составила в 2024 году 1628 евро, увеличившись на 8,5% в годовом сравнении.

Самую высокую среднюю зарплату платили в 2024 году в сфере информации и связи (3484 евро), а также в финансовой и страховой деятельности (3127 евро).

Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в гостинично-ресторанном секторе - 1264 евро.

Больше всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг - на 11,9%.

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