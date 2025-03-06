В 2024 году средняя зарплата в Эстонии составила 1981 евро

В 2024 году средняя зарплата в Эстонии составила 1981 евро4
- 6.03.2025, 12:00
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По сравнению с годом ранее она выросла на 8,1%.
По итогам 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила в Эстонии 1981 евро, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет err.ee.
По сравнению с годом ранее она выросла на 8,1%, сообщила в четверг, 6 марта, пресс-служба статистического ведомства.
В четвертом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2062 евро, что на 8,3% больше, чем в тот же период 2023 года.
Медианная зарплата составила в 2024 году 1628 евро, увеличившись на 8,5% в годовом сравнении.
Самую высокую среднюю зарплату платили в 2024 году в сфере информации и связи (3484 евро), а также в финансовой и страховой деятельности (3127 евро).
Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в гостинично-ресторанном секторе - 1264 евро.
Больше всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг - на 11,9%.