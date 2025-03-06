Себе в убыток 1 Михаил Крутихин

6.03.2025, 12:09

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Не окупаются – таким было заключение экспертов о поставках российского газа в Китай по трубопроводам

Сделанное еще в конце минувшего года заявление российского вице-премьера Александра Новака о проекте газопровода через Казахстан в Китай, как ни странно, взбудоражило сторонников другого газоэкспортного маршрута — так называемой «Силы Сибири-2». Маршрут этот был отвергнут китайцами несмотря на долгие годы унизительного выпрашивания у них согласия на этот проект. Судя по всему, в «Газпроме» нет уверенности в том, что казахстанский вариант осуществим.

Появились утверждения, будто «Сила Сибири-2» всё равно будет построена до 2030 года, поскольку Китай в перспективе якобы заинтересован в этом проекте — особенно из-за низкой цены российского газа. Вспомним, что Пекин обусловил согласие на новые проекты доставки газа из России главным требованием: цена должна соответствовать цене на внутреннем российском рынке.

Аргумент газпромовских «соловьев» в пользу принятия китайских требований звучит так: «Эти цены обеспечивают рентабельность строительства трубопровода, добычи и так далее и даже определенную ренту. То есть „Газпром“ не сможет сказать, что для нас это будет убыточным и мы не сможем это делать». Ссылка идет на опыт поставок по уже введённой в эксплуатацию трассе «Силы Сибири».

О том, что «Сила Сибири» приносит России не прибыль, а убытки, мы не раз писали, приводя в доказательство факты и реальные цифры.

Можно вспомнить не только того же Александра Новака, который в 2019 году признал, выступая перед депутатами Госдумы, что «Сила Сибири» — проект «некоммерческий». И можно посмотреть на прогноз цены тысячи кубометров газа, поставляемого в Китай по этому маршруту, составленный Министерством экономического развития РФ: 261 доллар в этом году, 247,3 доллара в следующем и $235,4 доллара в 2027 году. Это примерно соответствует данным, которые публикует таможня КНР.

Продажа российского газа в Европу и Турцию в 2025 году должна приносить «Газпрому» по 320 долларов за тысячу кубометров, если верить тому же правительственному прогнозу.

Если же российские власти согласятся с ценовыми требованиями китайцев — будь то по усопшему проекту «Сила Сибири-2» или по гипотетической казахстанской трассе, — то платить они смогут, по прикидкам, не больше 150 долларов за тысячу кубометров, что приблизительно соответствует внутрироссийским тарифам.

Надо сказать, что миф о рентабельности поставок газа в Китай развеяли сами экономические эксперты «Газпрома», и не сейчас, а в 2012 году, при подготовке документа под названием «Обоснование инвестиций» в этот проект саратовским институтом «ГипроНИИгаз» (документ имеется в распоряжении автора). Посчитав капитальные и операционные затраты по трем вариантам нефтяных цен (60, 75 и 90 долларов за баррель) и по 26 вариантам трассы и объектов на ней, специалисты пришли к выводу, что затея не окупится даже за 30 лет — то есть за срок, на который был рассчитан подписанный в 2014 году контракт с китайцами. Исходные данные для анализа были предоставлены Департаментом экономической экспертизы и ценообразования и Управлением координации восточных проектов «Газпрома». Вот таблица с оценкой срока окупаемости по чистому дисконтированному доходу («не окупается»):

Напомним, что контракт по «Силе Сибири» оценивается «Газпромом» и провластными СМИ в 400 млрд долларов, которые он должен принести за 30 лет, доставляя в Китай по 38 млрд кубометров газа ежегодно. Простая арифметика: для обеспечения такой прибыли цена должна в среднем составлять 350 долларов за тысячу кубометров, чего, как мы видим, не наблюдается ни сейчас, ни в обозримой перспективе.

«Газпрому» надо из тех же денег еще и компенсировать стоимость строительства газотранспортной инфраструктуры (официально оцениваемую в 1,1 трлн рублей), плюс затраты на освоение месторождений и строительство Амурского газоперерабатывающего завода – но об этом в газовом монополисте предпочитают не вспоминать.

Ожидать прорыва «Газпрома» в Китай через Казахстан тоже было бы преждевременно. Когда Новак говорит, что разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта и «ведутся переговоры» (непонятно с кем и о чем), ситуация напоминает широко рекламировавшуюся подготовку к запуску провалившегося замысла «Силы Сибири-2».

В том, что и на этот раз китайцы будут не готовы обеспечить проекту коммерческую рентабельность, сомнений нет.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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