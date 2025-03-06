«Боролся до последнего рубля» 7 6.03.2025, 12:16

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В Минске банкротится один из известных производителей мебели.

В Минске банкротится производитель офисной и торговой мебели «Мебелинк». У компании накопилось долгов на 2 млн рублей. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

25 февраля в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве компании «Мебелинк», которая работала под торговой маркой ProTrade и входила в свободную экономическую зону «Минск». Заявление об экономической несостоятельности подали сами владельцы фирмы. Они уточнили, что фирма по сути не работает, а все имущество на сумму 35 тыс. рублей просто лежит на складе.

В декабре прошлого года к компании присоединили «ЕвроСтильМебель», которая занималась ремонтом мебели.

Общая сумма долгов превышает 2 млн рублей. Из них более полумиллиона — это задолженность по налогам и сборам.

Суд возбудил дело о банкротстве и ввел защитный период. Это процедура, во время которой проверяют, действительно ли компания не может платить по долгам. В этот период изучают заявление о банкротстве, проверяют финансовое состояние должника и решают, есть ли законные основания для начала процесса банкротства.

«Мебелинк» — была одной из лидеров белорусского рынка в своем направлении. Она поставляла мебель в офисы многих известных компаний, включая Wargaming, «Милавицу», «Белтрансгаз», «Атлант», «Санта Бремор», банки и государственные ведомства.

«Спасти «Про-Трэйд» не удалось. Хотя я боролся до последнего рубля», — написал еще в декабре прошлого года совладелец и директор фирмы Олег Надин на своей странице в Facebook.

Бизнесмен также объяснил, что «компания не справилась с валютным кредитом, а постоянный отток значительных денежных средств привел к финансовому и кадровому истощению».

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