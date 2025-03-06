Вильнюсское самоуправление закупит 161 новый автобус

Вильнюсское самоуправление закупит 161 новый автобус2
- 6.03.2025, 12:20
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Из них 145 будут электрическими и 16 – водородными.
Вильнюсское городское самоуправление закупит более ста пятидесяти низкопольных автобусов с нулевым уровнем выбросов, которые заменят загрязняющие окружающую среду и изношенные транспортные средства.
Это решение было одобрено на заседании муниципального совета в среду, пишет delfi.lt.
«Интенсивное обновление троллейбусного парка открывает следующий этап обновления общественного транспорта – замену загрязняющих окружающую среду изношенных автобусов на новые, экологичные. Мы преследуем амбициозные экологические цели – к 2030 году все виды общественного транспорта должны работать на электричестве или альтернативных видах топлива. Поэтому решение городского совета является еще одним важным шагом в этом направлении», - подчеркнул мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
По данным муниципалитета, всего будет закуплен 161 новый автобус с нулевым уровнем выбросов, из которых 145 будут электрическими и 16 – водородными.
Планируется, что новые автобусы будут введены в эксплуатацию в столице в 2026-2027 годах.