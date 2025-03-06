Чиновники ринулись искать редкоземельные металлы в Беларуси

Чиновники ринулись искать редкоземельные металлы в Беларуси15
- 6.03.2025, 12:32
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О них говорил Лукашенко.
В НПЦ по геологии прошло совещание о перспективах работ по поиску редкоземельных элементов и редкоземельных металлов на территории Беларуси.
Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Глава ведомства Сергей Масляк подчеркнул, что задача активизировать такие работы была поставлена Лукашенко.
«Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области. В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ», - сказал Сергей Масляк.
Мероприятия включат в проект формируемой Минприроды государственной программы «Недра» на 2026-2030 годы. Документ, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при Минприроды.
Инициатором поиска этой группы металлов, напомним, стал Александр Лукашенко.