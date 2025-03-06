Путин официально назначил нового посла России в США 2 6.03.2025, 12:35

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Александр Дарчиев

Cоответствующий указ появился на сайте Кремля.

Диктатор Владимир Путин назначил дипломата Александра Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ появился на сайте Кремля.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», - сказано в документе.

Известно, что Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на различных должностях.

С 2014 до 2021 года он работал послом России в Канаде, а затем был директором департамента Северной Атлантики. В период между назначениями в дипведомствах был в составе руководства Департамента Северной Америки МИД РФ.

Стоит напомнить, что предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

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