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В Беларуси запретили китайские детские лакомства

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  • 6.03.2025, 12:49
  • 1,306
В Беларуси запретили китайские детские лакомства

Они оказались опасными.

Госстандарт дополнил реестр опасной продукциями несколькими наименованиями детских сладостей.

В перечень попало желе с шипучей карамелью «Соска крутышка пудинг» торговой марки «ВК» китайского производства. Причина в нарушениях требований безопасности пищевой продукции.

В частности, при изготовлении используются загустители конжак и каррагинан, которые нельзя применять при производстве порционных желе.

Желе со вкусом манго и винограда «МЯКА ЖЕЛЯКА» торговой марки ZVN, которое также изготовлено в Китае, производится с недопустимой пищевой добавкой – подсластителем цикломатом натраия. Кроме того Госстандарт обнаружил недочеты в маркировке упаковки.

Запрет на ввоз и реализацию обоих продуктов вступит в силу 11 марта.

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