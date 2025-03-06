В Беларуси запретили китайские детские лакомства

В Беларуси запретили китайские детские лакомства2
- 6.03.2025, 12:49
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Они оказались опасными.
Госстандарт дополнил реестр опасной продукциями несколькими наименованиями детских сладостей.
В перечень попало желе с шипучей карамелью «Соска крутышка пудинг» торговой марки «ВК» китайского производства. Причина в нарушениях требований безопасности пищевой продукции.
В частности, при изготовлении используются загустители конжак и каррагинан, которые нельзя применять при производстве порционных желе.
Желе со вкусом манго и винограда «МЯКА ЖЕЛЯКА» торговой марки ZVN, которое также изготовлено в Китае, производится с недопустимой пищевой добавкой – подсластителем цикломатом натраия. Кроме того Госстандарт обнаружил недочеты в маркировке упаковки.
Запрет на ввоз и реализацию обоих продуктов вступит в силу 11 марта.