Названы 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи в 2025 году 2 6.03.2025, 12:53

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Тройка лидеров почти не изменилась, но есть нюанс.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг за февраль 2025 года. В этот раз в списке Android-смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи.

Согласно актуальным данным, «любимчиком» пользователи признан Huawei Mate 70 Pro+. Им довольны 99,52% покупателей, проголосовавших в бенчмарке. Вторая позиция за еще одним флагманом Huawei – Pura 70+ с рейтингом одобрения 97,45%. Замыкает топ-3 Honor Magic 6 Ultimate Edition – 94,69%.

По сравнению с январем тройка лидеров почти не изменилась: ранее на третьей позиции располагался складной Honor Magic V2, но теперь его сместил камерофон Honor.

В десятке, помимо прочих, можно увидеть Honor GT, Oppo Find N3, Oppo Find X7 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5, Xiaomi 15 и Galaxy S24+. На последнем месте расположился Meizu 21 Pro. Телефоном довольны 93,59% пользователей.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Устройства Realme победили сразу в двух категориях, а в самой дорогой категории первое место занимает OnePlus 13.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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