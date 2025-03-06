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Армения намекнула, кто испортил отношения Еревана и Минска

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  • 6.03.2025, 13:00
  • 1,992
Армения намекнула, кто испортил отношения Еревана и Минска

Виноват белорусский режим.

В Ереване объяснили, кто ухудшил армяно-белорусские отношения. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что виновата белорусская сторона.

«Отношения ухудшили те люди, которые официально и публично приняли тот факт, что Беларусь оказала помощь Азербайджану, в том числе военную во время наступления на Нагорный Карабах», — говорил министр во время правительственного часа в парламенте.

Мирзоян заявил, что эти люди вообще не являются официальными лицами Армении, а представителями Беларуси.

Отметим, ранее Лукашенко сам рассказывал, как помогал Азербайджану во время войны.

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