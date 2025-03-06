Франция готова делиться с Украиной своими разведывательными данными 6.03.2025, 12:59

Министр обороны Себастьян Лекорню выступил с официальным заявлением.

По словам министра обороны Франции, разведка страны имеет собственные возможности.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом он сказал после того, как 5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной, сообщает France24.

«Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам», - заверил министр.

Ранее стало известно, что США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com