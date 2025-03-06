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Франция готова делиться с Украиной своими разведывательными данными

  • 6.03.2025, 12:59
Франция готова делиться с Украиной своими разведывательными данными

Министр обороны Себастьян Лекорню выступил с официальным заявлением.

По словам министра обороны Франции, разведка страны имеет собственные возможности.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом он сказал после того, как 5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной, сообщает France24.

«Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам», - заверил министр.

Ранее стало известно, что США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.

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