Bloomberg: ЕС решит проблему Орбана 3 6.03.2025, 13:06

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Виктор Орбан

Ставки слишком высоки.

ЕС готовится обойти вето Венгрии, чтобы сохранить поддержку Украины и усилить европейскую оборону.

Об этом в четверг, 6 марта, пишет агентство Bloomberg, указывая, что сегодня, вероятно ЕС готовится к очередному решающему столкновению, поскольку в Брюсселе состоится саммит европейских лидеров.

В то время как континент пытается отреагировать на резкий разворот во внешней политике США, совершенный президентом США Дональдом Трампом, ставки никогда не были столь высоки, а времени — столь мало, подчеркнули в Bloomberg.

ЕС уже предпринимает шаги, чтобы обойти вето Будапешта и сохранить поддержку Украины против российских оккупантов и нарастить европейскую оборонную промышленность. Глава МИД Финляндии Элина Валтоне заявила, что есть планы по формированию партнерства между странами, которое может обойти любую внутреннюю оппозицию.

Несколько инициатив, объявленных на этой неделе президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех государств-членов, подчеркивается в публикации. Они включают 150 млрд евро в виде новых займов и предоставление государствам-членам большего финансового пространства для маневра при расходах на оборону. Однако, по словам чиновников, масштабы проблемы, с которой сталкивается Европа, потребуют от нее более радикальных мер, и что обсуждение перейдет к более крупному пакету. Одним из способов было бы привлечь еще сотни миллиардов за счет совместного долга, против чего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с тех пор, как нехотя согласился на это во время пандемии COVID. Для этого требовалось единогласное решение.

Как отметила председатель Варшавской конференции по безопасности Катажина Писарска, поиск способа справиться с Орбаном «становится экзистенциальным для ЕС».

Венгерский премьер-министр, который выступает против предоставления Украине оружия и гарантий безопасности для сдерживания России в будущем, помимо прочего, стал единственным лидером ЕС, который полностью поддержал новую администрацию США, указали в Bloomberg.

Как сообщили осведомленные источники, в ходе закрытого обсуждения посланников ЕС 4 марта Венгрия поставила под сомнение планы финансирования, выразив «фундаментальную обеспокоенность относительно возможности совместного заимствования». Орбан дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на чрезвычайном саммите 6 марта.

Представитель европейского правительства, имя которого Bloomberg не раскрывает, указал, что одной из самых сложных задач будет найти способ обойти оппозицию Венгрии. Лидеры планирут привлечь Орбана на свою сторону, но у этой цели мало шансов на успех.

«Однако настроение таково, что ЕС не станет заложником одного государства-члена», — констатируется в публикации.

По словам дипломата ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита 6 марта. Если это не удастся, блок сосредоточится на способах обойти его.

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