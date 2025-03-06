В Речице белорус разогнул наручники, в которые был закован милицией 3 6.03.2025, 13:16

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Участковый был в шоке.

В Речице задержанный разогнул наручники, которые были на его руках. Милиционеры раньше такого не видели. Об этом случае в интервью местной газете рассказал участковый инспектор милиции Виталий Бондаренко. Он вспомнил контакты с алкоголиками, которые имели нарушения психики, передает «Еврорадио».

«У людей в таком состоянии неограниченное количество сил, — говорит милиционер. — Был случай, как один из них разогнул составляющую наручников, в которые был закован. Не спортсмен, типичный алкоголик с белой горячкой. Поэтому с ними нужно говорить аккуратно, со всем соглашаться, быть лояльным».

По словам участкового, подобные проблемы бывают и с женщинами. Бывшая учительница, пенсионерка, «когда выпивала, придумывала разные истории и звонила в милицию». Однажды за ложное сообщение ее оштрафовали, и она «на какое-то время успокоилась».

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