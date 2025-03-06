Мошенники предлагают белорусам приложить карту к смартфону 1 6.03.2025, 13:21

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Почему не стоит этого делать.

Мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками банка или другой кредитной организации и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

Это приложение имеет название и логотип реального банка, что не вызывает подозрений.

После запуска приложение просит для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести PIN-код.

Неосторожная жертва прикладывает карту, и все данные передаются на телефон мошенника.

В это время злоумышленник находится около банкомата и через свой смартфон снимает деньги с карты пострадавшего.

В милиции просят не устанавливать банковские приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров или звонков. Загружайте только из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Не прикладывайте карту к телефону по требованию незнакомых программ и не передавайте PIN-код никому, даже если вам говорят, что это необходимо для безопасности.

Также стоит проверять подлинность звонков от «банка» — самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение по официальному номеру.

Если подозреваете мошенничество, срочно свяжитесь с банком и заблокируйте карту.

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