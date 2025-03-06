закрыть
6 марта 2025, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники предлагают белорусам приложить карту к смартфону

1
  • 6.03.2025, 13:21
  • 1,464
Мошенники предлагают белорусам приложить карту к смартфону

Почему не стоит этого делать.

Мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками банка или другой кредитной организации и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

Это приложение имеет название и логотип реального банка, что не вызывает подозрений.

После запуска приложение просит для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести PIN-код.

Неосторожная жертва прикладывает карту, и все данные передаются на телефон мошенника.

В это время злоумышленник находится около банкомата и через свой смартфон снимает деньги с карты пострадавшего.

В милиции просят не устанавливать банковские приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров или звонков. Загружайте только из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Не прикладывайте карту к телефону по требованию незнакомых программ и не передавайте PIN-код никому, даже если вам говорят, что это необходимо для безопасности.

Также стоит проверять подлинность звонков от «банка» — самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение по официальному номеру.

Если подозреваете мошенничество, срочно свяжитесь с банком и заблокируйте карту.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников