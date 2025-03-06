Украинские военные показали видео зачистки частного сектора под Торецком от россиян 6.03.2025, 13:19

Видеофакт.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов и наносят противнику потери среди личного состава. На этот раз бойцам удалось зачистить частный сектор под Торецком.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

«Силами роты разведки специального назначения 12 бригады специального назначения НГУ «Азов» был зачищен от оккупантов частный сектор под Торецком», - подписано видео.

Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен. Также за время работы спецназовцев было эвакуировано несколько десятков гражданских людей вместе с их домашними любимцами.

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