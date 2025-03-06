The Guardian: ЕС может создать «Небесный щит» для защиты Украины от ракетных атак РФ 6.03.2025, 13:23

Стали известны подробности европейского плана.

Европейские военно-воздушные силы, которые будут состоять из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и Западную Украину, не провоцируя еще больший конфликт с Москвой.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на план, который разработали военные эксперты.

Сторонники этого проекта уверяют, что «Небесный щит» Европы станет зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и БПЛА на города и объекты инфраструктуры, благодаря чему это может стать частью «перемирия в небе», которое предлагал президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе.

«Оно (перемирие - УНИАН) будет охватывать три действующие украинские атомные электростанции, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны - и, согласно недавно опубликованной статье, может «достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния, чем 10 000 европейских сухопутных войск», - добавляют в издании.

Отмечается, что сторонниками такого плана являются бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Кроме того, еще один сторонник, а именно бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил:

«Реализация «Небесного щита» стала бы важной составляющей усиления Европы, которая бы эффективно и действенно гарантировала безопасность Украины».

Отмечается, что проект «Небесный щит» был разработан бывшими планировщиками Королевских военно-воздушных сил, которые ранее работали с украинской армией. Однако европейские лидеры не изъявили желания патрулировать украинское небо, пока идет война.

«Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит», - подчеркнули в The Telegraph.

В то же время сторонники проекта уверяют, что риск для пилотов «Небесного щита» является низким, ведь с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами будет составлять более 200 километров.

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