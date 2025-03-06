Лукашенко нарывается на ответ ВСУ
- 6.03.2025, 13:31
В Беларуси может появиться российский завод по производству БПЛА.
Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно.
Об это стало известно на выставке российских беспилотников в Минске, которую 6 марта посещает Александр Лукашенко.
«Вопрос идет о создании производства всех ключевых компонентов. Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными. Речь идет о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России», - сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
По словам Орешкина, российская сторона предлагает в течение одного года построить завод, который сможет выпускать до 100 тысяч беспилотников ежегодно.