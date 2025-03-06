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Раскрыт секрет странных знаков вдоль минской Свислочи

  • 6.03.2025, 13:40
Раскрыт секрет странных знаков вдоль минской Свислочи

Эти знаки можно увидеть как минимум в двух местах.

Некоторые минчане наверняка могли заметить, что в отдельных местах вдоль реки Свислочи стали устанавливать необычные знаки. Зачем они нужны и что означают? onliner получил ответ от Государственной администрации водного транспорта. 

Знак выглядит как белый круг с красной обводкой, в центре которого изображен перечеркнутый якорь. Значение вполне очевидное: нельзя отдавать якоря, опускать цепи и тому подобное.

Эти знаки можно увидеть как минимум в двух местах: возле моста через Свислочь на Орловской, а также неподалеку от цирка (тоже около моста).

Сперва журналисты обратились в ГАИ, где нам сказали следующее: «В ПДД такие знаки отсутствуют, устанавливаем их не мы. Есть отдельная организация».

После этого журналисты написали в администрацию водного транспорта. Там к вопросу подошли очень ответственно и подготовили такое объяснение: «В соответствии с постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23.04.2020 №12 „Об установлении перечня и границ внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для судоходства“ участки реки Свислочь от агрогородка Ждановичи (улица Парковая) до города Минск (улица Первомайская) относятся к участкам внутренних водных путей. Техническим заданием по обслуживанию, улучшению, развитию внутренних водных путей и содержанию судоходных гидротехнических сооружений Республики Беларусь устанавливаются сроки действия навигационного оборудования на участках внутренних водных путей. В 2025 году планируется открытие действия навигационного оборудования на двух новых участках реки Свислочь, которые ранее не открывались, а именно: гребная база (подводный переход) — улица Орловская (ниж. гр. пляжа); пешеходный мост (сквер „Старостинская слобода“) — мост (улица Янки Купалы)».

«Требования к установке навигационных знаков регламентированы в Правилах плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25.10.2005 №60 (далее — Правила плавания), — добавили в администрации. — Установку и дальнейшую эксплуатацию навигационных знаков осуществляют владельцы сооружений в соответствии со статьей 14 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь. В свою очередь, учреждением были направлены письма владельцам инженерных коммуникаций, пересекающих судоходные участки реки Свислочь, о необходимости установки навигационных знаков в соответствии с требованиями Правил плавания и межгосударственного стандарта „Знаки навигационные внутренних судоходных путей“ (ГОСТ 26600-98). Полагаем, что это и явилось причиной установки знаков на реке Свислочь».

Если говорить по-простому, то в местах установки знаков нельзя бросать якорь потому, что можно повредить навигационное оборудование, находящееся на дне.

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