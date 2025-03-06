Forbes: ВСУ могут использовать HIMARS на поле боя даже без разведданных США 6 6.03.2025, 13:47

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Трамп своим решением может навредить Америке.

Изолируя Украину от жизненно важной разведывательной информации, США также изолируют себя — особенно в космосе. Однако это не остановит усилия Украины по защите мирного населения от российских ракетных ударов, хоть и может их затруднить, пишет Forbes.

При этом издание подчеркивает, что европейские союзники Украины обладают многими из тех же космических возможностей, что и США, хотя и в меньшем масштабе. Также аналогичные услуги предоставляют коммерческие компании. Украина еще в 2022 году арендовала за 17 миллионов долларов спутник радиолокационного наблюдения у финской компании Iceye.

Спустя два года Германия оплатила расширение возможностей космического наблюдения Украины за счёт компаний Rheinmetall и Iceye. А Нидерланды заплатили 13 миллионов долларов американской компании Maxar, чьи спутники регулярно фотографируют практически всю поверхность Земли, за доступ к снимкам.

Сообщается, что Нидерланды делятся разведданными с украинцами в рамках меморандума 2024 года. Также Украина получает космические данные от крупнейших космических держав Европы: Великобритании, Италии и Франции. Польша же оплачивает услуги Starlink, подтвердив своё обязательство продолжать финансирование даже на фоне сообщений о возможной блокировке доступа Украине к системе.

К тому же сейчас франко-британская компания спутниковой связи Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о предоставлении услуг Украине.

Что касается «самоизоляции» США в случае попыток ограничения Украины, речь идет о том, что американские военные и спецслужбы не всегда сами генерируют всю разведывательную информацию — они также выигрывают от обмена данными, особенно через альянс Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Хотя под руководством президента США Дональда Трампа этот альянс может развалиться. Ведь на фоне эскалации торговой войны с Канадой и его странной идеи заставить Канаду присоединиться к США в качестве 51-го штата, советник Трампа Питер Наварро призвал исключить Канаду из Five Eyes, что нанесло бы ущерб всем участникам альянса.

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