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Мотив был у многих

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  • Андрей Калитин
  • 6.03.2025, 13:54
  • 3,902
Мотив был у многих
Андрей Калитин

«Окно возможностей» — главный стресс для системы.

Конечно, все понимали, что вождь не вечен. Но страх перед ним был так велик, а представления о том, что может случиться после него - настолько размыты, что даже соратники предпочитали о дне его смерти не думать вовсе. Пока он есть - есть система.

Поэтому, когда все случилось, четыре дня все представители «элиты» молчали, нервничали, созванивались и создавали «рабочие группы», тайно занимаясь кулуарными встречами и явно - похоронами. В ту ночь, когда охрана обнаружила его тело, а на столике бутылку воды и швейцарские часы, никто не мог поверить в естественный характер события. Система, клеем которой была опричнина, репрессии и конспирология, сама породила множество версий смерти вождя: отравление? заговор охраны? чекистский переворот? И ведь ни одна из версий не была совсем уж абсурдна - мотив был у многих.

Но теперь надо было думать, что делать дальше. Эти мгновения только в учебниках истории выглядят как «окно возможностей», на самом деле — это самый главный стресс для системы. Угрозы власти вроде бы нет: все оппоненты либо умерли, либо в изгнании, остальные - в лагерях. Но и преемника как не было, так и нет. Впрочем, разве при жизни мог кто ему сказать: неплохо был вам о преемнике заранее позаботиться. Нет, никто не посмел. А теперь что делать? Как о случившемся рассказать народу? Да и во всех мировых столицах ждут новостей. В Вашингтоне делают вид, что скорбят, но мы-то понимаем. А Лондон и Париж? С ними нам как теперь? Вот уже кое-кто предлагает проект «оттепель» запустить. Но тогда и амнистию нужно объявлять, в лагерях немало толковых людей сидит. Вдруг, уловив ветры перемен, и из-за границы люди начнут возвращаться?

Правда, неясно, кто будет запускать реформы, объявлять «оттепель» и разоблачать «перегибы», списывая их на военное время. Система так эффективно выжгла новое политическое поколение и упростила модели управления, что в Кремле одни старики-соратники остались, да молодые силовики, которым палец в рот не клади - живыми сожрут. «Оттепель» придется начинать кому-то из стариков.

Но про реформы можно и позже подумать, сначала - похороны и народное горе. Вот когда оно немного пройдет, тогда можно и о будущем поговорить. На ближайшем партийном съезде, например. Ближайший, XX-ый, будет через три года. Народ будет готов поверить всему, что скажут ему с трибун. Придется, конечно, кого-то показательно принести в жертву. Но это - позже. Сейчас главное - правильно все по телевизору рассказать. Какая там у нас программа передач на 5 марта 1953-го?

Андрей Калитин, «Кремлевский безбашенник»

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