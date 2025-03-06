«Это позор. Полнейший»: в белорусском футболе разгорелись нешуточные страсти 4 6.03.2025, 14:02

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Тренер «Немана» воюет против минского «Динамо».

СМИ писали, что гродненский «Неман» прошел минское «Динамо» в 1/8 финала Кубка Беларуси. Матч завершился скандалом, причем страсти не утихают до сих пор, пишет «Зеркало».

Напомним, 1 марта «Неман» победил «Динамо» со счетом 2:0 и пробился в четвертьфинал Кубка страны. Первый мяч был забит после автогола, а во втором случае отличился футболист гродненской команды Алексей Легчилин.

Сразу после второго гола главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич адресовал динамовской скамейке пару неприличных жестов. За это судья удалил Ковалевича. До этого, еще при счете 1:0, тренер «Немана» едва не сцепился с наставником «Динамо» Вадимом Скрипченко, обменявшись репликами на повышенных тонах. Но их вовремя разняли.

«На протяжении двух лет, встречаясь с «Неманом», со стороны их тренерского штаба в адрес нашей скамейки звучат нелицеприятные высказывания. Это уже надоело, не хотелось бы слышать такое от коллег. Тем более перед матчем было дружественное рукопожатие, нормальные эмоции. Но то, что слышишь на протяжении матча… Мне кажется, что это с точки зрения профессиональной этики не совсем правильно», — сказал после игры Скрипченко.

Его поддержал футболист «Динамо» Роман Бегунов: «Это позор. Полнейший. В моем понимании это так. Такого быть не должно. Люди должны отдавать себе отчет в том, что они говорят».

Ковалевича дисквалифицировали, и первый четвертьфинальный поединок «Немана» Кубка Беларуси против «Ислочи» (игра закончилась со счетом 0:0) он смотрел с трибуны.

После матча тренер «Немана» решил ответить Бегунову по поводу своих эмоций: «Позор — то, что они побежали и плакать начали. Позор — то, что они падают в штрафной, спотыкаются… Поэтому ни о чем не жалею».

Ковалевич сказал, что со стороны «Динамо» некрасиво «идти куда-то жаловаться, чтобы звонили потом в Гродно, вызывали кого-то». Видимо, он намекал на административный ресурс столичного клуба, дела которого якобы лично курирует министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

При этом, по словам Ковалевича, «нет никакого зла ни на «Динамо», ни на Скрипченко: он защищает свою команду, я — свою».

Добавим, что «Динамо» побеждало в чемпионате Беларуси два года подряд, а «Неман» дважды становился серебряным призером.

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