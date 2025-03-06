Белорусские продукты стали покупать реже 16 6.03.2025, 14:12

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И власти этим серьезно обеспокоены.

В Минске просели продажи белорусских продуктов. На это обратила внимание первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на совещании по итогам 2024 года.

Она отметила, что эту проблему должны решать администрации районов столицы вместе с крупными торговыми сетями, пишет «Точка».

«Удельный вес отечественных продовольственных товаров в розничном товарообороте города Минска снизился на 0,9 процентного пункта», – сказала Лазаревич.

Она выделила такие категории товаров, как крупы, макароны, мучные и сахаристые изделия.

Например, продажи белорусского детского питания упали на 6%.

По словам Лазаревич, производители готовы поставлять продукцию в большем объеме, но в магазинах мы видим «засилье производств из других стран».

«Крайне обидно» заместителю главы Минска видеть много импортных сладостей, когда в городе есть свой производитель – «Коммунарка».

Также Лазаревич подчеркнула, что нужно предоставить 60% полочного пространства для белорусских товаров и выделить им приоритетные места.

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