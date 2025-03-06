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Тимошенко и Порошенко ответили на статью о секретных переговорах с США

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  • 6.03.2025, 14:39
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Тимошенко и Порошенко ответили на статью о секретных переговорах с США

Украинские политики выступили против выборов во время войны.

Оппозиционная партия «Батьківщина» ведет переговоры со всеми союзниками, способными помочь в достижении справедливого мира, а до прекращения боев о выборах не может быть и речи. Об этом заявила глава партии, бывший украинский премьер Юлия Тимошенко в Facebook.

Схожим образом высказался и бывший президент Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность». Он рассказал о публичной работе с американскими партнерами для сохранения двухпартийной поддержки США и получении для Украины оружия, разведданных, денег, обеспечения трансатлантического единства и введения новых санкций против России.

«Наша команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая, забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам», — добавил Порошенко.

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой Трампа. По сведениям издания, украинские политики позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем Владимир Зеленский.

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