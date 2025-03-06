Тимошенко и Порошенко ответили на статью о секретных переговорах с США 6 6.03.2025, 14:39

4,590

Украинские политики выступили против выборов во время войны.

Оппозиционная партия «Батьківщина» ведет переговоры со всеми союзниками, способными помочь в достижении справедливого мира, а до прекращения боев о выборах не может быть и речи. Об этом заявила глава партии, бывший украинский премьер Юлия Тимошенко в Facebook.

Схожим образом высказался и бывший президент Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность». Он рассказал о публичной работе с американскими партнерами для сохранения двухпартийной поддержки США и получении для Украины оружия, разведданных, денег, обеспечения трансатлантического единства и введения новых санкций против России.

«Наша команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая, забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам», — добавил Порошенко.

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой Трампа. По сведениям издания, украинские политики позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com