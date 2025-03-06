«В трудовую они могут писать все что угодно» 6 6.03.2025, 14:41

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Белоруска взяла в ФСЗН справку и обнаружила, что работодатель ее крупно подвел.

Оксана (имя изменено) в последние годы живет с семьей в Польше. При начислении пенсии в этой стране учитывается трудовой стаж в Беларуси. Поэтому во время последней поездки на родину она обратилась в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) за соответствующей справкой. Так и выяснила, что один из минских работодателей не уплачивал за нее социальные взносы. Своей историей она поделилась с MOST.

Оксана признается, что до пенсии ей еще далеко, но о ней белоруска уже задумывается.

С 1 апреля 2022 года вступил в силу договор между Польшей и Беларусью о социальном обеспечении. В соответствии с документом белорусский стаж засчитывается в общий трудовой стаж при оформлении пенсии в Польше.

Когда придет время оформлять пенсию в Польше, для подтверждения белорусского стажа понадобится справка из ФСЗН. Оксана говорит, что трудовую деятельность в Беларуси она уже завершила, теперь планирует работать только в Польше. Поэтому выписку в фонде решила заказать уже сейчас, «пока в правилах выдачи ничего не изменилось».

Документ женщина получила без проблем, а затем сверила его с записями в своей трудовой книжке. И обнаружила, что в справке из ФСЗН не хватает одного работодателя, у которого Оксана трудилась в 2006-2007 годах.

В тот момент женщина была уверена, что работает официально. В трудовой книжке была запись о приеме на работу, стояла круглая печать организации. Но, как выяснилось, работодатель не подавал о ней данных в ФСЗН: не заполнял формы персонифицированного учета ПУ-3 (о доходах и страховых взносах работника) и ПУ-2 (о приеме и увольнении сотрудника). Поэтому это время выпало из трудового стажа.

«В трудовую они могут писать все что угодно»

Оксана решила выяснить, как так вышло. Хотя прошло почти 20 лет, она стала искать организацию, где работала. Оказалось, уже много лет она находится в стадии ликвидации.

Личных контактов бывших коллег у белоруски не оказалось. Но она помнила, что в то время много звонила своему руководителю. Поэтому женщина запросила у мобильного оператора распечатку звонков, чтобы вычислить номер мужчины и попытаться связаться с ним. Пока ответа на ее запрос нет. И белоруска предполагает, что спустя столько лет данные у оператора уже не сохранились. Да и руководитель мог сменить номер телефона.

— Мне повезло: я проработала там до шести месяцев. Меня радует, что это не так много. А какой-то сотрудник, возможно, работал в этой компании год, два, три, — описывает Оксана возможные трудности бывших коллег.

Одной из них может стать родственница женщины. Она работала в той же фирме. Оксана уже предупредила ее о возможных проблемах, так что женщина тоже хочет сделать запрос в ФСЗН.

— Каждому работающему в Беларуси лучше проверять, платит ли работодатель за них налоги. Потому что в трудовую они могут писать все что угодно. Но по факту не подают никаких сведений и не платят взносов за работников. И этот стаж никак не будет учитываться в дальнейшем в пенсии, — предупреждает Оксана.

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