Французский оператор Eutelsat готов заменить Starlink в Украине 3 6.03.2025, 14:47

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В ближайшие несколько месяцев.

Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA заявил, что переговоры с Европейским Союзом по замене Starlink Илона Маска в Украине. Компания уже некоторое время работает в Украине и готова полностью заменить американский Starlink в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Сегодня нас все спрашивают: «Можете ли вы заменить большое количество терминалов Starlink в Украине», и мы рассматриваем это», — сказала главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке.

По ее словам, компания уже работает в Украине и сейчас имеет там тысячи терминалов, но не все в сети. Она ведет переговоры с поставщиками о предоставлении терминалов военного класса и стандартных терминалов, и для того, чтобы обеспечить 40 000, понадобится «несколько месяцев». Примерно столько терминалов Starlink используется в Украине.

По словам Бернеке, Eutelsat потребует финансовой и материально-технической поддержки, чтобы быстро увеличить количество терминалов в Украине.

Сеть OneWeb Eutelsat насчитывает более 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров над землей. 7000 спутников Starlink находятся ниже, на расстоянии 550 километров. Более низкая орбита означает, что требуется больше спутников, чтобы покрыть земной шар, и они имеют более короткий срок службы, но это также обеспечивает более быстрое соединение и лучше подходит для связи.

На этой неделе акции Eutelsat Communications SA выросли более чем в три раза, что стало самым большим двухдневным приростом французского спутникового оператора в истории после того, как политики Европейского Союза пообещали увеличить расходы на оборону, а США приостановили помощь Украине.

Акции Eutelsat взлетели на днях на 123% до 4,50 евро, а в 13:31 в Париже выросли на 97%. Рост произошел после роста на 68% в понедельник.

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