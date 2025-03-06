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Не только похудеете: что произойдет с организмом, если отказаться от хлеба

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  • 6.03.2025, 14:56
  • 2,552
Не только похудеете: что произойдет с организмом, если отказаться от хлеба

Польза для здоровья может быть огромной, если действовать грамотно.

Отказ от хлеба может иметь разные последствия, в зависимости от того, чем вы его замените и какой у вас общий рацион, пишет ТСН.

Как влияет на организм отказ от хлеба

Потеря лишнего веса и контроль аппетита

Исключение хлеба из рациона может привести к потере лишнего веса. Хлеб содержит значительное количество углеводов, которые могут быстро усваиваться и спустя некоторое время вызвать голод. Уменьшение потребления углеводов, в том числе хлеб, может помочь вам контролировать аппетит и уменьшить потребление калорий. Исследователи выяснили, что употребление двух ломтиков белого хлеба (120 г) в день увеличивает риск ожирения на 40%.

Улучшение пищеварения

У некоторых людей хлеб может вызвать проблемы с пищеварением, особенно если они страдают непереносимостью глютена или чувствительностью к нему. Исключение хлеба из рациона может привести к снижению вздутия, газообразования и других неприятных симптомов, связанных с пищеварением.

Улучшение уровня энергии

Хлеб, богатый углеводами, может вызвать резкие изменения уровня сахара в крови и ощущение сонливости после еды. При исключении хлеба из рациона, ваш уровень энергии может стать более стабильным, что поможет вам чувствовать себя бодрее и продуктивнее в течение дня.

Как сделать отказ от хлеба полезным

Заменить его овощами, гречкой, киноа, овсянкой – то есть источниками медленных углеводов.

Добавить орехи, семена, бобовые – для получения клетчатки и витаминов.

Если хлеб нужен, то выбирать цельнозерновой или бесдрожжевой вариант.

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