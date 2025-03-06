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Закрывается компания, которая управляла известным рестораном в центре Минска

  • 6.03.2025, 15:11
Закрывается компания, которая управляла известным рестораном в центре Минска
иллюстративное фото

Ранее рестораном входил в активы опального «кошелька Лукашенко» Юрия Чижа.

В Минске 1 марта началась ликвидация компании «Белстандартинвест», следует из данных на сайте журнала «Юстиция Беларуси». Эта фирма управляла известным рестораном «Золотой гребешок» в столице.

В начале этого года стало известно о закрытии ресторана «Золотой гребешок» в Минске. Однако о причинах такого решения не сообщалось. В 2023 году помещение заведения было выставлено на продажу, тогда собственником значился «Трайпл».

С 2020 года рестораном управляла «Белстандартинвест», которая в свою очередь принадлежала бизнесмену Сергею Жердецкому и российской фирме «Стандартинвест». Последней в разное время владели жена его бывшего водителя Юрия Чижа Мария Черненькая, его землячка Анна Попова, а также его сын.

Будучи у руля бизнеса, Анна Попова активно продавала доли в белорусских «дочках» другой российской компании «Вивайт», которую ранее выкупил Юрий Чиж. Этой фирме же ушла и «Белстандартинвест».

1 марта этого года владелец компании принял решение о ее ликвидации.

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