Закрывается компания, которая управляла известным рестораном в центре Минска
- 6.03.2025, 15:11
Ранее рестораном входил в активы опального «кошелька Лукашенко» Юрия Чижа.
В Минске 1 марта началась ликвидация компании «Белстандартинвест», следует из данных на сайте журнала «Юстиция Беларуси». Эта фирма управляла известным рестораном «Золотой гребешок» в столице.
В начале этого года стало известно о закрытии ресторана «Золотой гребешок» в Минске. Однако о причинах такого решения не сообщалось. В 2023 году помещение заведения было выставлено на продажу, тогда собственником значился «Трайпл».
С 2020 года рестораном управляла «Белстандартинвест», которая в свою очередь принадлежала бизнесмену Сергею Жердецкому и российской фирме «Стандартинвест». Последней в разное время владели жена его бывшего водителя Юрия Чижа Мария Черненькая, его землячка Анна Попова, а также его сын.
Будучи у руля бизнеса, Анна Попова активно продавала доли в белорусских «дочках» другой российской компании «Вивайт», которую ранее выкупил Юрий Чиж. Этой фирме же ушла и «Белстандартинвест».
1 марта этого года владелец компании принял решение о ее ликвидации.