«Не случайно, что Макрон выступил с этой речью именно сейчас» 5 6.03.2025, 15:16

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции взял на себя роль лидера всей Европы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера, 5 марта, обратился к нации и заявил об угрозе России.

Президент Франции выступил против капитуляции Украины и рассказал о возможном размещении французского ядерного оружия в Европе.

В чем знаковость этой речи? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Вчерашнее обращение Макрона заключается в призыве к Европе консолидироваться перед российской угрозой. Глава Франции недвусмысленно сформулировал, что это угроза не только для Украины, а в целом для европейской безопасности.

Второй фактор, который он отметил, это то, что Европе надо готовиться к тому, что в случае столкновения с РФ Америки не будет рядом.

Это прямой, честный диагноз новой ситуации, в которой оказалась Европа. Для нас, украинцев, принципиально важно, что в этом заявлении был призыв продолжать поддержку Украины. Что Европа не должна допустить капитуляции Киева и должна помочь Украине как в войне, так и в мирных переговорах.

В этом обращении Макрона четко просматривается мысль, что Украина рассматривается как важнейший элемент безопасности Европы и сейчас, и в будущем.

Не случайно, что это обращение появилось сейчас. Здесь, вне всякого сомнения, проявилось то, что возникли новые тенденции во внешней политике Дональда Трампа.

Макрон, кстати, предупредил, что стоит ожидать осложнений в отношениях между США и Европой. В частности — торговой войны.

Это вызов, который грядет, учитывая, что произошло со стороны США в отношении Канады и Мексики. То же самое практически неизбежно в отношении Европы. К этому нужно готовиться.

Здесь вопросы экономики будут связаны с вопросами безопастности. Как и в нашем случае. К слову, ситуация очень показательна: прекращение поставок оружия и разведывательной информации — это способ давления по вопросам экономики, а не мирных переговоров.

Сейчас идет давление по ресурсному соглашению. Так будет и с Европой. Будет торговая война. При этом весьма велика вероятность, что Трамп пойдет на достаточно демонстративные шаги по ослаблению ответственности США перед Европой в рамках НАТО. Это новая ситуация, и Макрон, выступая с таким обращением, позиционирует себя как политического лидера, который готов взять ответственность и как общеевропейский лидер.

Макрон очень амбициозен, он давно не скрывает своих стремлений быть европейским лидером. Его инициативы сразу после Мюнхенской конференции (два саммита), совместная работа с премьер-министром Великобритании Стармером, их визиты в США, нынешняя активность. Все это говорит о том, что Макрон стремится выступить в роли лидера всей Европы.

И тут дело не только в его личных амбициях. Европа сейчас нуждается в лидерстве. То, что есть политики, которые готовы взять на себя лидерскую роль, предлагать конкретные совместные действия — очень важно. Здесь личный интерес Макрона совпадает с общеевропейской потребностью.

Отмечу, что вчерашнее выступление Макрона неслучайно по дате. Сегодня будет саммит ЕС в Брюсселе, который как раз будет рассматривать вопросы будущей политики безопасности Европы, резкого масштабного увеличения расходов на оборону стран ЕС и на помощь Украине. Поэтому Макрон здесь выступил в роли, опять-таки, лидера, который начал информационно-политическую кампанию по продвижению тех решений, которые должны быть приняты сегодня.

Скорее всего, они будут приниматься не одномоментно. Сегодня, думаю, будет такая первая часть принятия этого решения. Очевидно, что будет сопротивление со стороны Орбана и Фицо. Внутренняя борьба ожидается. Некоторые европейские страны не готовы к таким масштабным решениям, просто не выступают публично против, но, думаю, что найти консенсус будет не так-то и просто.

Однако Макрон выступает в роли союзника Урсулы фон дер Ляйен. И Франция во главе с ним сейчас является одной из движущих сил общеевропейской политики безопасности. То, что такая лидерская роль проявляется на данный момент, очень хорошо.

Хуже всего, когда Европа застревает в бесконечных дискуссиях и нет четких, конкретных действий и решений.

— СМИ писали, что европейские лидеры сегодня на саммите могут затронуть вопрос создания европейской армии. Насколько это реальный проект?

— Сразу отмечу, что это тоже идея Макрона. Раньше она была несколько утопической, ее всерьез не рассматривали. Сейчас ее поддерживает активно президент Украины Владимир Зеленский. Думаю, что эта идея будет активно реализовываться. Не сразу, это скорее проект «на завтра».

В этом вопросе четкой и общей позиции у ЕС пока еще нет. Есть разные точки зрения. Есть еще надежда спасти НАТО. Максимум, что будет возможно в ближайшее время, — это автономизация европейского сегмента в рамках НАТО.

Пока в рамках НАТО функции безопасности реализуются по линии отдельных стран. В частности, Германия направила свою бригаду в Литву. Есть европейское командование НАТО и, традиционно, есть разделение функций. Командующим выступает американский генерал, а начальник штаба — европеец. Возможно, ситуация поменяется.

Кстати, стоит упомянуть идею которую, опять-таки, Макрон продвигает. Это идея создания европейского миротворческого корпуса на территории Украины. Фактически, это должны быть силы сдерживания в послевоенный период. Это, конечно, еще предмет переговоров, здесь вопросов больше, чем ответов, но уже обсуждаются конкретные параметры численность, где и как он может размешаться, формироваться. Это не будет какое-то общеевропейское решение, где каждая страна будет присылать часть военных, нет, это скорее будет коалиция стран, которые будут готовы принять участие в такой миссии.

Если этот проект будет реализован, то он может стать первым шагом на пути создания тех самых будущих вооруженных сил Европы.

На самом деле в договоре о Европейском союзе есть статья, которая касается политики безопастности в Европе и вопросов обороны, но она никогда не работала на практике. Возможно, сейчас ее нужно будет реанимировать.

Но поскольку в нынешней ситуации в формировании общей политики безопасности участвует и ряд стран, которые не входят в ЕС, но которые являются членами НАТО (Великобритания и Норвегия), то пока более вероятный сценарий, о котором уже пишут и некоторые военные эксперты, в частотности, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис, это создание вместо НАТО — ЕТО (Европейского договора о безопасности). Возможно, с участием Канады.

Может быть и НАТО, но в перспективе без США, либо с уменьшенной ролью. Акцент в НАТО будет сделан на европейские страны. Будут примерно те же самые структуры, принципы, но вместо США будут европейские страны.

Главная проблема (и Макрон тоже в своем обращении этого коснулся) это то, чем заменить те функции США, которые у Европы выражены слабо либо отсутствуют. Это ядерный щит. Макрон намекает, что Франция готова стать основой общеевропейской программы ядерной защиты.

Плюс программа противоракетной обороны, которую надо создавать. Система спутникового сопровождения, система раннего оповещения, потому что здесь тоже, фактически, все как и мы полагались на Америку, а сейчас видим, что Америка может отказать, и это будет очень большой дырой в системе безопасности.

Европа должна будет взять на себя не только проблему замещения американских военных (это легче всего), а наиболее значимые функции США, это ядерное и ракетное оружие. Здесь, кстати, особенно по ракетному оружию, Украина может быть партнером Европы. Для нас на перспективу, уже после завершения войны, будет принципиально важно участвовать в этом совместном европейском оборонном проекте, в том числе с точки зрения присоединения к европейскому ядерному щиту.

В своем обращении Макрон выступил как идеолог и лидер формирования общей политики европейской безопасности, связанной с российскими угрозами на нынешнюю ситуацию и на перспективу. И в связи с тем, что США может быть постепенно, не сразу, но прекратят выполнять свою роль как главного военного партнера Европы.

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