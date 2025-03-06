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Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро

  • 6.03.2025, 15:18
Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро

Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш

Польша продолжит оказывать материально-техническую поддержку Украине. Варшава уже начала передачу 46-го пакета помощи.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует The Guardian.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит логистически обеспечивать Украину, начав предоставление 46-го пакета помощи общей стоимостью до 200 млн евро.

Он также подчеркнул важность логистического хаба в Жешуве и продолжение работы с украинскими солдатами, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.

«Мы продолжаем поддерживать Украину, как и с первого дня войны, это невероятно важно для нас», - заявил глава Минобороны Польши.

По словам Косиняк-Камыша, возвращение к переговорам между Украиной и США «дает надежду на справедливый мир», поскольку Польша является сторонником как «трансатлантических отношений, так и увеличения европейских [оборонных] возможностей».

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