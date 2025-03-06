Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро
- 6.03.2025, 15:18
Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш
Польша продолжит оказывать материально-техническую поддержку Украине. Варшава уже начала передачу 46-го пакета помощи.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует The Guardian.
Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит логистически обеспечивать Украину, начав предоставление 46-го пакета помощи общей стоимостью до 200 млн евро.
Он также подчеркнул важность логистического хаба в Жешуве и продолжение работы с украинскими солдатами, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.
«Мы продолжаем поддерживать Украину, как и с первого дня войны, это невероятно важно для нас», - заявил глава Минобороны Польши.
По словам Косиняк-Камыша, возвращение к переговорам между Украиной и США «дает надежду на справедливый мир», поскольку Польша является сторонником как «трансатлантических отношений, так и увеличения европейских [оборонных] возможностей».