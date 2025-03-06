Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе1
- 6.03.2025, 15:38
Президент Украины прибыл на исторический саммит ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча проходит в Брюсселе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном», - сказал Никифоров.
Визит Зеленского в Брюссель
Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Там он должен принять участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.
Ранее Никифоров сообщал, что сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Саммит ЕС
Стоит напомнить, что сегодня, 6 в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Заседание будет посвящено европейской обороне и Украине, в нем примет участие и Зеленский.
По словам Зеленского, Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.