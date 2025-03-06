Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе 1 6.03.2025, 15:38

Президент Украины прибыл на исторический саммит ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча проходит в Брюсселе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном», - сказал Никифоров.

Визит Зеленского в Брюссель

Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Там он должен принять участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Ранее Никифоров сообщал, что сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Саммит ЕС

Стоит напомнить, что сегодня, 6 в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Заседание будет посвящено европейской обороне и Украине, в нем примет участие и Зеленский.

По словам Зеленского, Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.

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