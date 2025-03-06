закрыть
6 марта 2025, четверг, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

1
  • 6.03.2025, 15:38
Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

Президент Украины прибыл на исторический саммит ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча проходит в Брюсселе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном», - сказал Никифоров.

Визит Зеленского в Брюссель

Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Там он должен принять участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч.

Ранее Никифоров сообщал, что сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Затем запланирована встреча с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Саммит ЕС

Стоит напомнить, что сегодня, 6 в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Заседание будет посвящено европейской обороне и Украине, в нем примет участие и Зеленский.

По словам Зеленского, Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента, это произойдет в ближайшее время.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников