Лукашенко боится повторения 2017 года 1 6.03.2025, 15:45

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Что скрывают власти за очередной охотой на «тунеядцев».

Минская милиция усердно ищет «тунеядцев». Ищет среди тех, кто получает зарплату в конвертах, среди уехавших в поисках достойной зарплаты за границу. Ищет настолько усердно, что в списки попадают граждане, эмигрировавшие из Беларуси тридцать лет назад, пишет «Салiдарнасць».

Ошеломленных родственников одного из таких эмигрантов расспрашивали о причинах и обстоятельствах отъезда, о наличии у него американского гражданства.

Такое усердие не только достойно лучшего применения. Оно небезопасно прежде всего для тех, кто обновляет эти списки, ведь все мы помним, чем все закончилось в 2017-м. Но кому-то все равно не терпится повторить.

Белорусы известны своим отношением к закону, своей дисциплинированностью. Зная эти особенности, нетрудно догадаться, что большинство из выдающих и получающих зарплату в конвертах, делают это не от хорошей жизни.

По той же причине люди уезжают в Польшу или Литву, надолго покидая дом и семью, живя в чужой стране. И при этом привозя заработанное домой.

Но об этом ни главный заказчик охоты на «тунеядцев», ни организаторы не говорят ни слова. Почему? Потому что не могут не понимать, что сама по себе эта ситуация говорит о их бессилии.

Все, что они могут, — это наказывать людей. Поднимать до небес коммунальные платежи, лишать остатков бесплатного медобслуживания, устраивать рейды по квартирам.

При этом у них гораздо хуже получается выполнять свои прямые обязанности. Например, создавать такие условия в стране, чтобы люди не шли на риск с серыми зарплатами. Чтобы большинство даже не задумывалось о работе на чужбине.

Не говоря уже о такой «мелочи», как конституция, которая гарантирует: труд — это право, а не обязанность.

Такое усердие не только достойно лучшего применения. Оно небезопасно прежде всего для тех, кто снова ввязался в эту историю. Ведь все мы помним, чем все закончилось в 2017-м. Но кому-то все равно не терпится повторить.

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