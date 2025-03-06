Волна с банкротствами компаний такси в Беларуси докатилась до Могилева 6.03.2025, 15:53

Компания «Альянслайт» накопила полмиллиона рублей долгов по налогам.

Могилевская компания такси «Альянслайт» накопила долги по налогам и теперь банкротится. Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Компания «Альянслайт» была основана в январе 2021 года. Она задолжала в госбюджет более 553 тыс. рублей. Поэтому в январе этого года инспекция по налогам и сборам пошла в суд с заявлением, чтобы ее признали банкротом. Фирма принадлежит Агееву Илье Петровичу.

В Экономическом суде Могилевской области 16 января этого года возбудили дело о банкротство и открыли конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

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