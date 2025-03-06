В Ганновере прогремел взрыв на заводе производителя шин Continental 6.03.2025, 16:00

Пострадал человек, причины пока неясны.

На заводе производителя автомобильных шин и поставщика автомобильной промышленности Continental в Ганновере произошел взрыв.

В результате один человек получил легкие ранения, сообщает в четверг, 6 марта, «Немецкая волна» со ссылкой на заявление представителя компании Continental.

Взорвался котел на одном из верхних этажей

Первоначально сообщалось о нескольких пострадавших. Согласно первым заявлениям правоохранителей, на одном из верхних этажей здания в ганноверском районе Фаренвальд взорвался котел. Ударной волной выбиты стекла. Сотрудники пожарной охраны сообщили об обследовании семи человек, пишет портал Tagesschau.

На месте взрыва проходит крупная операция спасательных служб, перекрыта улица перед зданием, усыпанная осколками стекла. Возникший под крышей пожар потушен. Здание предприятия осматривают на предмет нанесенного ущерба. Эвакуированы люди, находившиеся в пострадавшем секторе здания Continental длиной несколько десятков метров. Причины взрыва пока неясны.

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