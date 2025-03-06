«Не случайно ведь Путин с Лукашенко «маневры» осенью затевают» 2 6.03.2025, 16:09

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Европе следует быть начеку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера, 5 марта, обратился к нации с сильным заявлением.

Кроме всего прочего, он выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в войне РФ и Украины.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на речь Макрона. Приводим некоторые из них:

«Эмманюэль Макрон и Франция стали лидерами свободного мира».

«Вскоре мощное слово в сражении с орками скажут Британия и Германия».

«Браво, Европа! Рашизм будет уничтожен».

«Судьбу человечества ныне решают не вполне адекватные пожилые люди вроде Путина и Трампа. И это страшно для меня...»

«Не случайно ведь Путин с Лукой «маневры» осенью затевают».

«Vivat Франция. Спасибо за поддержку! Есть у нас еще союзники».

«Вот теперь вижу Францию де Голля, а не Даладье. Да здравствует Франция!»

«Франция, все очень правильное и необходимо для сдерживания красно-коричневой чумы с территории России и её союзника - мозаичного психопата!»

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