«Не случайно ведь Путин с Лукашенко «маневры» осенью затевают»2
- 6.03.2025, 16:09
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Европе следует быть начеку.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера, 5 марта, обратился к нации с сильным заявлением.
Кроме всего прочего, он выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в войне РФ и Украины.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на речь Макрона. Приводим некоторые из них:
«Эмманюэль Макрон и Франция стали лидерами свободного мира».
«Вскоре мощное слово в сражении с орками скажут Британия и Германия».
«Браво, Европа! Рашизм будет уничтожен».
«Судьбу человечества ныне решают не вполне адекватные пожилые люди вроде Путина и Трампа. И это страшно для меня...»
«Не случайно ведь Путин с Лукой «маневры» осенью затевают».
«Vivat Франция. Спасибо за поддержку! Есть у нас еще союзники».
«Вот теперь вижу Францию де Голля, а не Даладье. Да здравствует Франция!»
«Франция, все очень правильное и необходимо для сдерживания красно-коричневой чумы с территории России и её союзника - мозаичного психопата!»