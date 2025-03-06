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Турция готова отправить войска в Украину

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  • 6.03.2025, 16:18
  • 4,388
Турция готова отправить войска в Украину

Анкара назвала условие.

Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО после США, заявила, что может направить войска для участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, пишет The Telegrap.

«Вопрос о внесении вклада в миссию будет рассмотрен, если это будет признано необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира, и будет обсуждаться совместно со всеми заинтересованными сторонами», — сообщил источник журналистам в Анкаре.

При этом подчеркивается, что среди союзников Украины только Франция и Великобритания «публично» поддержали данную инициативу.

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